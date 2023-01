Brit veroordeeld tot 11 jaar cel voor racistische filmpjes

Een Britse witte racist is vrijdag veroordeeld tot elf en een half jaar cel voor het maken en verspreiden van filmpjes waarin wordt opgeroepen tot een gewapende opstand. Volgens de aanklager vormden die de inspiratie voor twee moordpartijen in de Verenigde Staten.

Bij de strafuitspraak in Manchester omschreef de rechter de negentienjarige Daniel Harris als een “propagandist die een extreemrechtse ideologie verdedigt”.

Harris werd afgelopen mei aangehouden na de racistische aanslag in Buffalo, New York, waarbij tien zwarte mensen werden vermoord. Zijn video’s zijn in de VS ook in verband gebracht met de schietpartij in Colorado Springs. In november kwamen daar vijf mensen om het leven.

Aanzetten tot terrorisme

De jonge Brit werd in december al veroordeeld voor vijf aanklachten wegens het aanzetten tot terrorisme. Bovendien leverde zijn 3D-printer, waarmee hij wapens wilde maken, hem ook een veroordeling op voor het bezit van terroristisch materiaal.

Rechter Patrick Field onderstreept dat hij “niet aarzelde” om te besluiten dat Harris “zeer gevaarlijk” was. “Wat (de daders) deden was verschrikkelijk, maar het was niets meer dan wat u wilde aanmoedigen met het maken en publiceren van dat soort inhoud.”

In de filmpjes verheerlijkt Harris in het bijzonder de dood van 51 moslims in een moskee in het Nieuw-Zeelandse Chirstchurch in 2019. Volgens de Britse media riskeert hij een uitlevering naar de VS.