Amerikanen arresteren drie mannen die moordcomplot tegen Iraanse dissidente beraamden

Twee van de drie zouden leden zijn van een Oost-Europese bende, zo verklaarde minister van Justitie Merrick Garland tijdens een persconferentie.

Een eerste arrestatie vond al vorige zomer plaats. Die man, Khalid Mehdijev, werd gewapend met een kalasjnikov opgepakt in de omgeving van het huis van Alinejad in New York.

Cashbetaling

Deze maand werden twee medeplichtigen opgepakt, aldus Garland. Het gaat om Rafat Amirov en Polad Omarov. Zij zouden lid zijn van een Oost-Europese bende die banden heeft met Iran. Omarov werd op 4 januari in Tsjechië opgepakt, Amirov werd donderdag in de VS onderschept. Hij zou de opdracht voor de moord hebben ontvangen.

Amirov en Omarov zouden een cashbetaling van 30.000 dollar geregeld hebben voor Mehdiyev. Die laatste zou een deel van dat geld gebruikt hebben om zijn wapen te kopen.

Ontkend

In 2021 werden al eens vier Iraanse spionnen aangeklaagd voor een poging om Masih Alinejad te ontvoeren. Iran ontkende toen elke betrokkenheid.

De 45-jarige Masih Alinejad verliet Iran in 2009. Sinds 2014 is ze bekend voor haar campagne op sociale media om Iraanse vrouwen aan te moedigen zich te verzetten tegen de verplichting om een hoofddoek te dragen in Iran. Ze heeft 500.000 volgers op Twitter en ruim 8 miljoen op Instagram.