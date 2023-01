Er woedt een nieuwe taalstrijd. In de ene hoek van de boksring de tussentaal, in de andere hoek het Standaardnederlands. Waes versus Bourgeois, tot op de uitreiking van de MIA’s. Ziedegij veel problemen in Verkavelingsvlaams, beste expert? “Er is niks mis met shorts, maar ik draag ze niet voor het werk.”