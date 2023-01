Natuurverenigingen staan lijnrecht tegenover elkaar: wie verdedigt de juiste belangen? “Wij hebben tenminste positief verschil gemaakt”

Het zit er bovenarms op tussen enkele natuur- en milieubewegingen rond de Oosterweelverbinding. De inzet: wie verdedigt de juiste belangen nu de bouw van de tunnel onder de Schelde dichterbij komt? “Nooit gezien van een natuurorganisatie”, zegt de een. “Wij hebben tenminste een positief verschil gemaakt”, zegt de ander. In het dilemma tussen PFOS of droogte vliegen de verwijten over stilstand en heulen met de vijand over en weer.