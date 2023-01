Vrijgegeven beelden tonen hoe inbreker Paul Pelosi toetakelt met hamer

In de VS zijn vrijdag videobeelden en audiomateriaal vrijgegeven van de aanval op de echtgenoot van Nancy Pelosi, de voormalige voorzitster van het Huis van Afgevaardigden. De advocaten van de verdachte probeerden dat tegen te houden, maar de rechtbank zag geen reden om het niet te doen.

Een deel van de beelden werd gemaakt door de bodycams van agenten die op 28 oktober 2022 arriveerden aan het huis van Paul Pelosi in San Francisco. Die was die avond alleen thuis en werd in zijn eigen woning toegetakeld door inbreker David DePape, die eigenlijk zijn vrouw iets wilde aandoen.

In de video zie je chaos, en hebben Pelosi en DePape elk een hand op een hamer. Ze proberen die vast te krijgen wanneer de politie binnenvalt. “Laat de hamer los”, hoor je Pelosi roepen. “Neen”, antwoordt DePape, waarop die de hamer neemt en uithaalt naar Pelosi. Vervolgens stort hij zich op de man en haalt hij nog een paar keer uit. Net erna wordt DePape overmeesterd door de agenten en opgepakt.

Daarnaast zijn ook audiobestanden vrijgegeven door de rechtbank in San Francisco. Daarop zijn verhoren te horen van DePape, net als de noodoproep van Pelosi. Er zijn ook videobeelden van een bewakingscamera.

“Onherstelbare schade”

Al dat audiovisueel materiaal was al eens in de rechtbank vertoond tijdens een hoorzitting. Heel wat nieuwsmedia, waaronder CNN en ABC News, hadden opgeroepen om die vrij te geven om meer transparantie te bieden in de zaak. Dat vonden de advocaten van DePape een slecht idee. Zij vinden dat het “onherstelbare schade” kan berokkenen aan de kansen van hun cliënt om een eerlijk proces te krijgen. Het was uiteindelijk het Hooggerechtshof in San Francisco dat de vrijgave van de beelden goedkeurde.

Nancy Pelosi zei na de vrijgave dat ze de beslissing “respecteert”, maar dat ze zelf niet gaat kijken of luisteren naar al dat materiaal. “Dat zou heel zwaar zijn”, zei ze. “Maar ik denk momenteel aan het herstel van mijn man. Daar werken we elke dag aan.” Paul Pelosi is nog altijd aan het herstellen van de aanval. Hij liep een schedelbreuk en andere ernstige verwondingen op.

DePape houdt vol dat hij onschuldig is. Hij wordt vervolgd voor slagen en verwondingen, poging tot ontvoering, poging tot moord en inbraak.