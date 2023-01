Van horrorjaar naar recordwinst: de jojo van Tesla en de kracht van de “manisch-depressieve” belegger

Is het ergste achter de rug voor de aandeelhouders van de elektrische autobouwer Tesla? In ‘annus horribilis’ 2022 zagen zij de waarde van hun investering nog met liefst 65 procent kelderen. Maar sinds begin dit jaar is de koers al ruim 50 procent opgeveerd. Een jojo-effect dat menig belegger hartkloppingen bezorgt. “Maar zelfs nu is het aandeel nog altijd geprijsd alsof Tesla dé dominante wereldspeler is. Wat het voor alle duidelijkheid niet is”, zegt KBC-beurswatcher Tom Simonts.