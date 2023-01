“Luc Nilis lijkt me iemand die nog op die ouderwetse manier ten onder ging, in het casino. Geen idee van geld, geen idee van verlies”

“Plots moet je dan je leven gaan opbouwen als een gewone man in het gezin. Terwijl het de vijftien jaar voordien altijd maar om voetbal heeft gedraaid. Ik was de richting kwijt. En op zo’n moment ga je bepaalde dingen proberen, dingen die echt niet kunnen in het leven. Gokken, met de kaarten spelen voor geld, bijvoorbeeld. Als je dan op een bepaald moment over de limiet gaat, gaat er toch een lampje branden.”