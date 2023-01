Zeker zeven doden en meerdere gewonden door Palestijnse schutter in synagoge in Jeruzalem

Tijdens een schietpartij in een synagoge in Jeruzalem heeft een Palestijnse man zeker zeven mensen, waaronder enkele kinderen, om het leven gebracht en meerdere mensen verwond. Dat melden de hulpdiensten. De schutter zou gedood zijn.

De Palestijnse man zou de synagoge in de wijk Neve Yaakov rond 20.15 uur, tijdens het avondgebed, zijn binnengegaan. Vervolgens begon hij er op de gelovigen te schieten. Daarna liep hij weer naar buiten en schoot hij daar ook mensen neer. Zeker zeven mensen kwamen om het leven, onder wie meerdere kinderen. Er raakten ook zeker vijf mensen gewond. De schutter, die volgens de hulpdiensten alleen handelde, werd op straat gedood.

Donderdag kwamen nog negen Palestijnen om het leven bij een Israëlische raid in Jenin, op de Westelijke Jordaanoever. Een tiental anderen raakte gewond. Israëlische troepen zouden aan het vluchtelingenkamp van Jenin traangasgranaten hebben afgevuurd in de kinderafdeling van een ziekenhuis, waardoor verschillende kinderen zijn gestikt. In totaal kwamen negen mensen om het leven, onder wie “een oudere vrouw”, en raakten zestien mensen gewond. Vier gewonden zijn er ernstig aan toe.

Of de schietpartij in de synagoge er iets mee te maken heeft, is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat de spanningen tussen Israël en Palestina weer steeds hoger oplopen. Dat blijkt ook uit de reactie van Hamas-politicus Mushir al-Masri. Die feliciteerde de schutter in Jeruzalem. “Dit was een snelle reactie op het bloedbad in Jenin, en het is bewijs van de vitaliteit en bereidheid van het verzet.”