“Ik kreeg mijn leven terug, nu moet ik verplicht terug naar de hel”: migrainepatiënten klagen pauze van ‘wondermiddel’ aan

Aimovig, Ajovy en Emgality. Drie spuiten van drie verschillende fabrikanten tegen migraine, maar voor patiënten maakt het niet uit dewelke. Want ze werken. En goed. “Wondermiddel”, “miraculeus” en “ik kreeg mijn leven terug” klinkt het unisono. Maar door de strenge terugbetalingsregeling in ons land moeten patiënten om de negen maanden een “treatment holiday” inlassen van drie maanden. Deels om medische, deels om financiële redenen, want de spuiten zijn zeer duur. Een petitie klaagt die verplichte pauze aan.