Grootste wapenlevering ooit, maar dan is ons kruit ook verschoten: “We zitten stilaan aan het plafond”

De federale regering stuurt een nieuwe wapenlevering naar Oekraïne ter waarde van 93,8 miljoen euro. Daarbij onder meer antitankgeschut, gepantserde voertuigen en munitie. Tanks kunnen we niet leveren, want het leger heeft die in het verleden allemaal verkocht. “Wat we niet hebben, kunnen we niet geven”, zegt defensiespecialist Sven Biscop. “Qua militaire steun zitten we stilaan aan het plafond.”