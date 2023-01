Noorwegen vindt ‘substantiële’ hoeveelheid metalen in zeebodem

Onderzoekers in Noorwegen hebben een “substantiële” hoeveelheid metalen en mineralen in zee gevonden. Het gaat om grondstoffen als koper, kobalt maar ook zeldzame aardmetalen die in de bodem van het Noorse continentaal plat liggen. Die laatste metalen zijn belangrijk voor de productie van windmolens en elektrische auto’s en komen nu nog vooral uit China.

Een aantal van de gevonden metalen staan ook op de lijst van strategisch belangrijke metalen die de Europese Commissie bijhoudt, meldde het Noorse staatsagentschap dat de winning van gas en olie reguleert. Het gaat daarbij om magnesium, niobium, kobalt en zeldzame mineralen. In die laatste categorie vallen onder andere materialen die belangrijk zijn voor windturbines en motoren van elektrische auto’s, voegde de organisatie daar aan toe. Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar drijft er wel veel handel mee.

Noorwegen weet nog niet of het de winning van deze materialen in zee wil toestaan. Milieuorganisaties zijn erg bezorgd over de gevolgen voor het zeeleven als bedrijven diep in de oceaan naar ertsen zullen graven, onder meer omdat daar mogelijk nog onontdekte dieren- of plantensoorten voorkomen. Verder onderzoek moet uitwijzen of de winning van de delfstoffen mogelijk is zonder grote schade aan de natuur of het milieu te veroorzaken, verklaarde de Noorse toezichthouder voor olie- en gas.

Eerder deze maand meldde Zweden de grootste hoeveelheid zeldzame aardmetalen van Europa te hebben gevonden. Die bodemschat kan volgens de Zweedse regering “cruciaal” zijn voor de overgang naar een duurzame economie.