Berlaar

De vrouw die vrijdag een veertigtal verwaarloosde honden wilde weghalen uit een woning in Berlaar-Heikant, is door de lokale politie gearresteerd. Na bijna vijf uur mocht ze het politiecommissariaat in Nijlen verlaten. “Ze vroegen me hoeveel ik verdien aan de verkoop van de honden, terwijl die allemaal naar asielen gaan. Onvoorstelbaar!”