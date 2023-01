Conner Rousseau (Vooruit) over het ‘gedwongen huwelijk’ met Bart De Wever: “Een blinde kan zien dat N-VA er altijd bij zal zijn”

Conner Rousseau wil na de verkiezingen eens flink aan de boom schudden. Voor een nieuw verhaal van Vlaanderen zorgen. Want het verhaal dat N-VA en de Vlaamse regering schrijven, slaat volgens hem nergens op. “Alles gaat achteruit, alles wordt duurder en alles is kapot bespaard.” En toch zal Vooruit in Vlaanderen straks met N-VA in zee moeten. Een gedwongen huwelijk, laat de voorzitter verstaan. “Wij hebben met niemand een deal. Maar wiskundig gezien is er nu geen andere optie.”