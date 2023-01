Manchester City wipt Arsenal uit FA Cup in flauwe topper, maar dat lag niet aan Trossard

De kraker van de vierde ronde van de FA Cup was het duel tussen Manchester City en Arsenal, een duel tussen de nummers twee en één in de Premier League, tussen Pep Guardiola en zijn leerling Mikel Arteta, tussen Rode Duivels Kevin De Bruyne en Leandro Trossard.

Trossard had met een goede invalbeurt tegen Manchester United goede punten gescoord bij Arteta en werd beloond met een eerste basisplaats. Trossard stelde niet teleur, want hij was erg actief in de eerste helft.

Na amper vijf minuten draaide hij Stones tureluurs waarna Trossards voorzet voor de rechter van Tomiyasu belandde. De ex-speler van STVV haalde verwoestend uit, maar doelman Ortega pareerde het schot.

Halfweg de eerste helft stond Trossard zelf aan het kanon. Na een overstapje verschafte hij ruimte voor zich zelf en mikte met links naar de verste hoek. Ortega redde met één hand.

Die andere, tot dan anonieme Belg aan de overkant had ook wel eens zin in een vermelding. Hij draaide de bal met veel gevoel richting verste kruising, rakelings naast.

Iets voorbij het halfuur zorgde Trossard opnieuw voor wat opwinding. Na een knappe controle zette hij Lewis in de wind en zette voor naar Nketiah, die in de eerste zone kwam opduiken en naast devieerde.

Bij de start van de tweede helft kregen we een derde Belg op het veld: Sambi Lokonga kwam in de plaats van Partey.

Trossard en De Bruyne gewisseld

Echt losbreken deed de tweede helft niet, tot Manchester City in de 64ste minuut plots de opening vond. Julian Alvarez kreeg iets te veel ruimte en trapte op de paal, Grealisch pikte de bal op en hield de Arsenal-verdediging even aan de praat tot hij plots een openingetje zag en daar de bal legde voor Aké. De Nederlander trapte met rechts binnen: 1-0.

Meteen na die treffer werd Trossard naar de kant gehaald, maar onze landgenoot kon op een goeie prestatie terugkijken bij zijn eerste basisplaats.

Ook Kevin De Bruyne werd gewisseld na een naar zijn doen magere match. Bernardo Silva kwam voor het laatste kwartier in zijn plaats.

Een hoogvlieger was deze topper niet, daarvoor neutraliseerden beide ploegen elkaar te veel, maar dat zal Manchester City worst wezen. Zij staan in de 1/8ste finales van de Engelse beker. Mission accomplised.