Felice Mazzu verbijt de teleurstelling over ‘desastreus’ einde bij Union: “Dat topploegen nu niet meer aan mij denken? Je m’en fous”

Grappende Mazzu. Ironische Mazzu. Korte Mazzu. We zagen ze allemaal tijdens ons interview. Al was het eigenlijk vooral die laatste, om eerlijk te zijn. Dat Felice Mazzu (56) wat ziek was, speelde wellicht een rol. Dat de vragen vooral over zijn ex-clubs Union en Anderlecht gingen, nog meer.

“In Nederlands? Ik spreek.” Net voor de start van ons interview staat Mazzu nog wat te lachen met zichzelf en zijn Nederlands. Hij is al een week wat ziek, maar zijn gevoel voor humor heeft hij niet verloren. Maar voor de duidelijkheid: het interview hebben we toch maar gewoon in het Frans gedaan en zo jolig als ervoor werd het tijdens op geen enkel moment.

Union staat in het jaar van de bevestiging tweede in het klassement en in de halve finale van de beker. Wat is het geheim van jouw ex-club?

“Union is zelfs beter dan vorig seizoen. De kern is breder waardoor er meer wisselmogelijkheden zijn, zeker voorin. Er zijn ook andere profielen voorhanden dan toen ik er nog trainer was. Er zijn meerdere sleutels voor dat succes. De manier waarop de transfercel daar werkt is buitengewoon en uniek in België. En ook in de spelersgroep en de staf zit veel kwaliteit. Er is ook continuïteit.”

© BELGA

Als je die resultaten ziet, heb je dan geen spijt dat je er geen trainer meer bent?

“Spijt is niet het juiste woord, maar het is wel een grote teleurstelling dat ik daar niet meer ben.”

Hoezo?

“Het was niet enkel mijn eigen keuze om te vertrekken.”

Je was kwaad omdat ze je lang lieten wachten op een verbeterd contractvoorstel?

“Dat is een van de redenen.”

En ook omdat het voorstel dat je uiteindelijk kreeg eigenlijk niet zoveel beter was?

“Het was beter, maar het volstond niet nee. Ik heb geen zin om er dieper op in te gaan, maar er waren meerdere redenen waardoor weggaan eigenlijk niet mijn keuze was. Meer zelfs: mijn vertrek bij Union is de grootste ontgoocheling uit mijn professionele leven. Ik heb er twee fantastische jaren beleefd, met enkel positieve resultaten. Als je een team doet promoveren, als je herfstkampioen wordt, als je vicekampioen bent op het einde van het seizoen en het team zo kwalificeert voor de barrages voor de Champions League en uiteindelijk voor groepsfase van de Europa League, dat is het moeilijk om die groep te verlaten. Het is een teleurstelling.”

Eigenlijk wilde je gewoon bij Union blijven?

“Dat was mijn doel bij het begin van het seizoen, ja.”

© BELGA

Dus als Union je een beter voorstel had gedaan, was je nooit trainer van Anderlecht geworden?

“Ik heb het al gezegd: het gaat niet enkel over dat voorstel. En meer wil ik er niet over kwijt. Zij wilden mij niet horen, niet naar mij luisteren. Ik wilde niet kiezen voor een einde dat desastreux was voor mij.”

Heb je iets geleerd uit dat vertrek?

(zwijgt even) “Dat respect niet het belangrijkste is in de voetbalwereld.”

Hoe gaat het weerzien met het Union-bestuur zijn?

“Ik zal bonjour zeggen en ook au revoir, als we elkaar nog zien na de match.”

In een amicale sfeer?

“Dat heeft geen belang. Ik ben daar niet om de mensen van Union te zien, wel om te spelen en te winnen.”

Is een terugkeer naar Union ooit nog mogelijk?

“Alles is mogelijk in het leven, maar ik word oud, hè. Misschien ben ik tegen dan al op pensioen. We zullen zien.”

© BELGA

Naar jouw avontuur met Anderlecht dan. Hoe kijk je daarop terug?

“Het was te kort, hè. Ik had graag wat meer tijd gekregen om iets op te bouwen, maar ik moet de beslissing van het bestuur respecteren. De start van ons seizoen was fantastisch. We hebben goede dingen gedaan, zoals ons geplaatst voor de Conference League tegen Young Boys Bern. Tegen Brugge speelden we ook goed. De eerste zes of zeven competitiewedstrijden verloren we amper. Daarna was er kort een moeilijke periode en toen heeft het bestuur de beslissing genomen, die ik moet accepteren.”

Waar liep het volgens jou fout?

“De gebeurtenissen in het stadion tijdens de match van Standard hebben het bestuur geduwd naar de beslissing om mij te ontslaan.”

Zonder de acties van de fans, waardoor de wedstrijd vroegtijdig werd gestaakt, was je nog trainer van Anderlecht?

“Dat weet ik niet. Dat moet je aan het Anderlecht-bestuur vragen.”

Hoe frustrerend is het dat je niet voldoende tijd kreeg om iets neer te zetten?

“Dat is frustrerend, ja.”

Het deed ons wat denken aan jouw periode bij Genk.

“Dat was anders. Bij Genk had ik maar met weinig mensen een goede connectie. Alles wat daar gebeurde was openbaar, zowel in de kleedkamer als in de staf. Bij Anderlecht was dat niet het geval. Alles liep daar goed met de staf.”

Jouw tijdelijke opvolger bij Anderlecht was Robin Veldman. Nadat hij had overgenomen van jou zei hij verschillende keren dat de fysieke parameters van de spelers niet in orde waren. Raakt dat jou?

“Als je zoiets zegt wanneer je een trainer opvolgt, dan ben je een grand monsieur, met veel klasse. Een grote meneer, echt waar. (zwijgt even) Meneer Veldman heeft veel klasse.”

© Isosport

Je bent ironisch?

“Dat klopt.”

Heb je spijt van je keuze voor Anderlecht?

“Helemaal niet. Je mag nooit spijt hebben van keuzes. Ik heb spijt van het einde van mijn parcours. Net zoals ik spijt heb van mijn vertrek bij Union, maar ik heb geen spijt dat ik voor Anderlecht heb gekozen. Het was een mooie ervaring. Voor zo’n grote club werken, dat is super. Maar we praten wel niet veel over de wedstrijd tegen Union, hè?”

Op de persconferentie daarnet wel. Jouw vriend en advocaat Louis Derwa vertelde ons dat je met je ontslag bij Anderlecht beter bent omgegaan dan met je ontslag bij Genk.

“Dat klopt. Het is zoals met een vrouw. Als je er voor het eerst tegen praat is dat moeilijk, maar de tweede en de derde keer gaat dat al vlotter. Dan wordt het een gewoonte.”

Dus jij hebt nu de gewoonte om ontslagen te worden?

(lacht) “Oui.”

Ben je na een mislukte passage bij Genk en bij Anderlecht bang dat topclubs jou niet meer …

(onderbreekt) “Je m’en fous complètement. Schrijf dat maar op. Ik werk vandaag voor Charleroi. Ik heb zin om gelukkig te zijn, ik heb zin om op mijn manier te werken met mensen die mij begrijpen en die positief zijn. Wat anderen denken, kan mij niet schelen. Dus als grote clubs niet meer aan mij denken, dan kan mij dat niets schelen.”

© BELGA

Heb je eigenlijk getwijfeld toen Mehdi Bayat je belde met het voorstel om opnieuw coach van Charleroi te worden?

“Geen seconde. Het is de enige club in België waartegen ik ja zou zeggen op dat moment.”

Jouw vorige passage bij Charleroi duurde zes jaar. Van plan om hier opnieuw zo lang te blijven?

“Het is de bedoeling om hier op lange termijn te werken, om terug te geven wat Mehdi mij heeft gegeven door aan mij te denken toen hij een coach zocht. En ik voel me hier zeer goed.”