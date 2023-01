Rennes raapt niets bij Lorient, Almeria is Espanyol de baas

Stade Rennes heeft op de 20ste speeldag in de Ligue 1 niets kunnen rapen bij Lorient in een duel der subtoppers. Het werd 2-1.

Halfweg stond het al 2-0 door toedoen van Montassar Talbi (13’) en Theo Le Bris (31’). De aansluitingstreffer kwam diep in de tweede helft op naam van Flavien Tait (73’), maar meer zat er niet in. Arthur Theate speelde 90 minuten mee in het hart van de verliezende defensie. Jérémy Doku kreeg nog ruim een halfuur om de scheve situatie recht te trekken.

In de tussenstand van de Franse eerste klasse blijft Rennes vijfde met 37 punten. Lorient klimt op zijn beurt naar de zesde stek met 35 stuks.

Ramazani op de bank

Op hetzelfde tijdstip was Almeria tijdens de 19de speelronde van La Liga Espanyol de baas met 3-1. Luis Suarez (21’), Leo Baptistao (61’) en Francisco Portillo (77’) plaatsten hun naam op het scorebord voor de thuisploeg, Joselu (90’+3’) redde in extremis de eer. Largie Ramazani keek de hele wedstrijd toe van op de winnende bank.

Op de ranglijst van de Spaanse hoogste voetbalafdeling klautert Almeria naar de elfde plaats met 22 punten.