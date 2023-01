Drie auto’s op drie plaatsen in brand gestoken in centrum van Torhout: politie opent onderzoek naar brandstichting

In het centrum van Torhout werden vrijdagavond op drie plaatsen dicht bij elkaar drie auto’s in brand gestoken. De wagens stonden allemaal geparkeerd en brandden volledig uit. De politie is een onderzoek gestart naar brandstichting. “Dit is schandalig. Ik hoop dat die pyromanen snel gevat worden en enkele jaren cel krijgen”, zegt een buurtbewoner.

De eerste oproep voor een brand kwam om 22.45 uur binnen bij de hulpdiensten. In de Karel de Ghelderelaan vlakbij de Colruyt in Torhout stond een geparkeerde Mini in lichterlaaie. De wagen stond langs de stoep voor een huizenrij. Nog tijdens het aanrijden van de brandweer kwam een tweede melding binnen van een autobrand. Een Peugeot Partner die geparkeerd stond in dezelfde straat maar dan 100 meter verder op de parking van het Ravenhofpark stond eveneens in brand. Daar stopte het nog niet want tijdens de bluswerken kreeg de brandweer een melding van een derde brand.

De eerste oproep voor een brand was voor deze Mini in de Karel De Ghelderelaan. — © jhm

Brandstichting

“Terwijl de bluswerken aan de Mini net gestart waren en de tankwagen uitgereden was naar de brandende bestelwagen kregen we van omstaanders nog een melding binnen van een brandende Mercedes op de parking Koer Vanthuyne in de Blekerijstraat”, zegt brandweerkapitein Matthieu Vanwalleghem van post Torhout. “Daarvoor riepen we een extra autopomp op om ook die brand te baas te kunnen. De branden situeren zich telkens op een honderdtal meter van elkaar. Het is aan de politie om uit te zoeken wat er gaande is maar het lijkt duidelijk dat dit om brandstichting gaat.” De politie is alvast een onderzoek gestart en ook het parket werd verwittigd. Er zullen zeker camerabeelden van in de buurt bekeken worden.

Deze Peugeot Partner werd in brand gestoken op de parking van het Ravenhofpark. — © jhm

Uit het laadruim werden bidons met en een cirkelzaag gehaald. — © jhm

Wagens volledig uitgebrand

De drie wagens, een Mini, een Peugeot Partner en Mercedes C-klasse zijn volledig uitgebrand. In het laadruim van de Peugeot Partner zaten verschillende bidons die gevuld waren met een vloeistof maar dat heeft wellicht niets met de brand te maken. De grootste vuurhaard van de Peugeot bevond zich vooraan, dat van de Mini en de Mercedes achteraan. Gelet op het feit dat de Mini de zwaarst ontwikkelde brand was lijkt het aannemelijk dat die wagen het eerst in brand werd gestoken, waarna de daders naar de parking van het Ravenhofpark gingen en zo binnendoor liepen tot aan de parking in de Blekerijstraat. Het verdere onderzoek moet evenwel meer duidelijkheid brengen.

De Mercedes van een 26-jarige vrouw werd in brand gestoken op Koer Vanthuyne. — © jhm

Hard gestraft

Een van de uitgebrande wagens is de Mercedes C-klasse van de 26-jarige D. uit Roeselare. “Ik was deze avond bij mijn vriend in Torhout en we waren aan het gourmetten toen we hoorden dat mijn Mercedes in brand stond”, zegt de vrouw aangeslagen. “Mijn auto staat daar wel vaker geparkeerd maar evenveel staat ze in de garage langs straat. Deze avond jammer genoeg niet. Mijn auto is acht jaar oud en reddeloos verloren. Er zat een dashcam in de wagen maar ik vrees dat die niets gefilmd zal hebben. In ieder geval hoop ik dat de daders snel gevonden worden.” Dat zegt ook een buurtbewoner die aan Koer Vanthuyne woont. “Dit is schandalig. Hoe laf moet je zijn om voor je plezier auto’s in brand te steken en weg te rennen? Twee jaar geleden stond mijn BMW op deze plaats al in brand. Ik was er altijd zeker van dat dit ook brandstichting was. Ik hoop dat ze die pyromanen snel vinden.”