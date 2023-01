VN-topman bezorgd over geweldspiraal Israël, VS bieden hulp aan

VN-topman Antonío Guterres veroordeelt de aanval op mensen bij een synagoge in Oost-Jeruzalem met klem. Ook landen als de VS, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten hebben hun afschuw uitgesproken. De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn veiligheidsdiensten gevraagd Israël hulp te bieden.

“Bijzonder verachtelijk” op de dag dat de Holocaust wordt herdacht, noemde de woordvoerder van secretaris-generaal Guterres de aanslag. Hij roept Israël en de Palestijnen op tot terughoudendheid nu de spanningen steeds verder oplopen. Bij de gebedsplaats kwamen vrijdag volgens de politie acht mensen om het leven, tien anderen raakten gewond. De berichten over het aantal slachtoffers lopen uiteen. The Jerusalem Post meldt zeven doden en drie gewonden.

Het Witte Huis veroordeelt de “gruwelijke terreuraanslag” krachtig en verwijst ook naar de Internationale Holocaust-herdenkingsdag. Later liet Biden weten telefonisch met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken te hebben. Hij bood zijn Israëlische collega “alle mogelijke hulp” aan. Biden sprak van “een aanval op de beschaafde wereld”.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken noemde de aanslag op een synagoge na de sabbatviering gruwelijk. “We staan achter onze Israëlische vrienden”, zei hij in een verklaring.

De situatie in Israël is zeer gespannen na een militaire operatie in Jenin waarbij negen Palestijnen omkwamen. Vanuit de Gazastrook zijn raketten afgevuurd en Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd. De Palestijnen hebben de samenwerking met Israël op veiligheidsvlak stopgezet.

De aanslag is volgens de Palestijnse Hamas een vergeldingsactie voor de aanval in Jenin. De 21-jarige schutter uit Oost-Jeruzalem is gedood door de politie, die zegt dat hij alleen handelde.