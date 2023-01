Brussel

Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) bekijkt of ons land gestockeerde tanks van Europese bondgenoten kan overkopen om ze naar Oekraïne te sturen. “We moeten de Oekraïners alle middelen geven om tegenoffensieven te voeren, zodat ze straks als gelijken aan tafel kunnen gaan zitten met Rusland. Maar we kunnen niet geven wat we niet hebben.”