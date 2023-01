Negen gezinsleden belanden in ziekenhuis na CO-vergiftiging: ouders en één kind worden behandeld met zuurstoftank

In een woning in de Appeldonkstraat raakte een groot gezin vergiftigd door CO. — © rr

De hulpdiensten rukten zaterdagochtend uit naar een woning in de Appeldonkstraat in Willebroek. Negen leden van een gezin liepen er een CO-vergiftiging op. De ouders waren zelf met een van hun kinderen naar het ziekenhuis vertrokken. Zes andere kinderen waren nog in de woning en volgden uit voorzorg naar het ziekenhuis. Een zevende kind was het huis uit op het moment van de feiten.

In de getroffen woning in de Appeldonkstraat wonen in totaal tien mensen. De vader en de moeder gingen met een van hun kinderen zelf naar het ziekenhuis. Ze worden er behandeld in een zuurstoftank. Een ziekenwagen ging ter plaatse naar hun woning, waar nog zes kinderen verbleven. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. Een zevende kind was niet thuis en werd nadien overgebracht om met haar familie te herenigen.

Toen duidelijk werd dat het gezin vergiftigd was door CO, werd de brandweer ingeschakeld. Niemand verloor het bewustzijn door de vergiftiging. Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) kwam zich wel ter plaatse vergewissen van de toestand. De exacte oorzaak van het incident wordt onderzocht. “We stelden wel een slecht werkende gasboiler vast”, zegt brandweerofficier Pierre Van Sand. “Deze mag niet meer gebruikt worden tot er een herstelling is gebeurd. We lieten Fluvius het gas afsluiten.”

Werkende boilers

CO is een geurloos en kleurloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van gassen als aardgas, butaan- of propaangas, kolen, stookolie, petroleum, benzine of hout. Bij heel hoge concentraties kan onmiddellijke ademhalingsstilstand optreden. Bij wat lagere concentraties vertoont het slachtoffer eerst tekenen van malaise met misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn. Het slachtoffer kan dan verward overkom en en het bewustzijn verliezen.

In een woning vormen verwarmingstoestellen en installaties voor de productie van warm water mogelijke bronnen van CO. “Goed werkende gasboilers zijn van levensbelang”, benadrukt officier Van Sand. “De verbranding en de uitstroom moéten 100% in orde zijn.”

Intussen wordt de technische installatie nagekeken. Het is nog afwachten of de woning tijdelijk onbewoonbaar wordt verklaard. Mocht dat zo zijn, dan voorziet de gemeente noodopvang.