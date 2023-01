Pitbull Faith leefde op straat, maar groeide uit tot tienvoudig surfkampioen

Pitbull Faith werd ondertussen bijna tien jaar geleden van de straat gered en door James Wall geadopteerd. Omdat ze de gewoonte had op oude surfplanken van haar baasje te springen, nam die haar op een dag mee naar het strand. Hij liet de pitbull het board opspringen en duwde haar een kleine golf in. Meteen ging ze met veel durf het water op.

Ondertussen, bijna tien jaar later, is pitbull Faith tienvoudig kampioen surfen. En James? Die is haar grootste fan. Op sociale media deelt hij video’s van zijn kampioene die de golven van de Californische kustlijn trotseert.