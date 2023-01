Bewoners geëvacueerd nadat kelder van appartement vuur vat

In de kelder van dit appartementsgebouw in de Oude Stationstraat brak zaterdagvoormiddag brand uit. De bewoners konden door het alarmsignaal tijdig evacueren. — © lvw

In de Oude Stationstraat is zaterdag rond 9.30 uur brand uitgebroken in de kelder van een appartementsgebouw. De bewoners konden allemaal tijdig het pand verlaten, één iemand werd met rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis. De oorzaak is nog niet gekend.

Het complex in het begin van de Oude Stationstraat telt 11 kamers. De aanwezige bewoners werden zaterdagochtend opgeschrikt door het signaal van de branddetectie en werden zo meteen gewaar van de hachelijke situatie. Ook de hulpdiensten werden gealarmeerd en snelden ter plaatse.

De brandweer kon het vuur in de kelder snel doven en controleerde nadien alle appartementen op achtergebleven bewoners. Iedereen had tijdig zijn woonst kunnen verlaten. De huurder van de bovenste verdieping werd wel met rookintoxicatie afgevoerd naar het Sint-Andriesziekenhuis voor verder onderzoek. De kelder is door de brand volledig verwoest, de oorzaak was nog niet gekend.

Opvang

Het was wachten tot alle rook uit het gebouw was verdwenen om de toestand van het pand te onderzoeken. “We moeten kunnen vaststellen of het appartementsgebouw bewoonbaar is. Als dat niet het geval is, dan moeten de bewoners tijdelijk in een opvangplaats verblijven”, reageerde majoor Lieven Rijckaert van het Tieltse brandweerkorps. “De eigenaar en de burgemeester zijn op de hoogte gebracht.”