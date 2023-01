Dode en twee gewonden bij ongeval met twee Indiase gevechtsvliegtuigen

Bij een ongeval met twee gevechtsvliegtuigen van het Indiase leger, die waarschijnlijk in volle vlucht met elkaar in aanraking gekomen zijn, zijn zaterdag een dode en twee gewonden gevallen. Het is niet de eerste keer dat verouderd militair materieel slachtoffers maakt in India.

De twee toestellen stegen zaterdagochtend op vanop de luchtmachtbasis Gwalior, in de deelstaat Madhya Pradesh in Centraal-India. Omstreeks 10 uur stortten ze allebei neer, de ene in een bos, de andere elders in de deelstaat, op zowat 300 kilometer ten zuiden van New Delhi. De twee inzittenden van het eerste toestel, een Russische Sukhoi Su-30, raakten gewond maar zouden niet in levensgevaar zijn. De piloot van het andere toestel, een Franse Mirage 2000, kwam om het leven.

Na verschillende ongevallen is de regering van premier Narendra Modi met een grote moderniseringsoperatie van haar militair materieel begonnen. In december 2021 kwamen bij de crash van een transporthelikopter nog dertien militairen om het leven, onder wie een voormalige stafchef van het Indiase leger.

In oktober vorig jaar stortten twee helikopters neer. Daarbij vielen samen zes doden.