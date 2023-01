Opnieuw aanslag gepleegd op huis in Maasmechelen: “In wat voor buurt wonen wij hier?”

“Dit is al de tweede keer op korte tijd. In wat voor een buurt wonen wij hier”, vraagt een buurman zich bezorgd af. De aanslag werd gepleegd in de buurt van het eerder misdrijf. Volgens de buren was er niemand aanwezig tijdens de ontploffing. De lokale politie heeft het pand afgezet. Binnen in het huis is momenteel een onderzoek bezig. Het zou gaan om drugsgerelateerde feiten in de richting van de 19-jarige man die verleden week in Brasschaat samen met zijn Nederlandse vriendin een huis beschoot.

De lokale politie Lama houdt toezicht aan het huis op de Bevrijdingslaan.