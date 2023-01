Piepkleine capsule met gevaarlijke radioactieve stof vermist in Australië

In West-Australië wordt met man en macht gezocht naar een kleine capsule met een radioactieve stof die verdwenen is. Bij aanraking kan de capsule ernstige ziekte veroorzaken.

Midden januari raakte de capsule verloren ergens tussen Newman en Perth, goed voor een afstand van 1.400 kilometer. Het gaan om een kleine capsule waarvan het omhulsel een kleine hoeveelheid radioactief cesium-137 bevat. Bij aanraking kan het ernstige ziekte veroorzaken. Inwoners worden gevraagd om uit de buurt te blijven van de capsule als ze die zouden vinden.

De capsule werd op een vrachtwagen vervoerd tussen een mijnsite ten noorden van Newman en het noordoosten van Perth. Cesium-137 is een stof die vaak gebruikt wordt in de mijnbouw en kan stralingsbrandwonden veroorzaken. Op lange termijn kan het kanker veroorzaken.

(Lees verder onder de foto)

De capsule is niet groter dan een muntstukje — © Government of Western Australia

“Onze zorg is dat iemand het oppakt zonder te weten wat het is”, zegt Andrew Robertson, hoofd van de gezondheidsdienst van West-Australië en voorzitter van de Radiologische Raad. “Ze denken misschien dat het iets interessants is en houden het dan bij of geven het door”, vreest hij.

De plaats waar het transport begon en eindigde wordt nu doorzocht. Er wordt ook een analyse gemaakt van de route en alle stopplaatsen van de vrachtwagen om het zoekgebied te verkleinen.