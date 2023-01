Pakkend afscheid van geliefde leerkracht Wim Liekens (56): “Met geen woorden te beschrijven hoe hard we u zullen missen”

Familie, vrienden, collega’s, leerlingen en oud-scoutsvrienden namen zaterdag afscheid van Wim Liekens (56). De geliefde leraar van het Sint-Ursula-Instituut (SUI) in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) overleed vorige week na een tragisch ongeval met zijn fiets. Meneer Liekens werd onder meer geprezen voor zijn oprechte interesse in zijn leerlingen, zijn luisterbereidheid en zijn gevatte humor.

De uitvaart van Wim Liekens, die in Duffel woonde, vond plaats in de Onze-Lieve-Vrouw-kerk in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Online volgenden zo’n 450 mensen de ceremonie. “Wie was Wim?”, klonk het tijdens de plechtigheid. “Hierop trachten te antwoorden, zou ons te ver leiden. Daarom houden we het graag bij een korte schets van enkele van zijn eigenschappen.”

Talloze generaties leerden doorheen de jaren Grieks en Latijn van meneer Liekens. “Hij hield van woorden en was er goed mee”, klonk het. “Waar woorden ophielden was er muziek. Hij was geen muziekaal wonderkind, maar wist klassieke muziek als geen ander te waarderen, te plaatsen en te doorgronden. Zijn mooie en juiste tenorstem heeft menig koor met zijn kenmerkende overgave ondersteund.”

Meer dan een leerkracht

Zijn brede interesse en goed geheugen droegen vaak bij tot aangename quizavonden met vaak degelijke resultaten. Actualiteit, geschiedenis, klassieke muziek en sport waren zijn ding. “Wat hij op zich nam, deed hij voor 100%, zoals hij dacht dat het goed was. Vooral voor niks minder. Onrecht maakt hem opstandig. In alles wat hij kon ging hij ertegen in. Iedereen wist Wim ook te vinden en Wim vond iedereen. Als hij ergens kon helpen, deed hij het met raad en daad, zonder veel poespas. Niets was hem te veel.”

Tijdens de voorbedes kwamen enkele leerlingen aan het woord. “We bidden voor meneer Liekens, voor zijn oprechte interesse in ieder van ons, zijn luisterbereidheid en zijn gevatte humor. Als leerkracht, maar vooral als persoon raakte hij ons en gaf hij ons vorm”, luidde het onder meer. Twee collega’s hadden ook een warm afscheidswoord klaar. Ze herinneren meneer Liekens als een inspirerende en bezielende leerkracht, een schitterende teamgenoot en vooral een onvergetelijke collega. “Meneer Liekens, u was lang nog niet uitverteld, maar de herinneringen nemen ze ons nooit meer af. U was meer dan een leerkracht. Er valt met geen woorden te vertellen hoe hard we u zullen missen.”

Fier en dankbaar

Het petekind van Wim Liekens nam ook het woord. “Ik denk dat ik voor de hele familie spreek als ik zeg dat we alleen maar fier en dankbaar kunnen zijn”, zei ze. “Dankbaar om wie je was en wat je voor ons hebt betekend. Bedankt om voor mij en voor ons een nonkel uit de duizend te zijn. Lieve nonkel Wim, ik ben superfier dat je mijn peter was.”

In scoutsmiddens was Wim Liekens bekend als Plichtsbewuste Eland. Een delegatie van scouts Roeland, waar hij ooit groepsleider was, tekende present tijdens de plechtigheid. Twee van zijn oud-scoutsmakkers vonden in de archieven nog een artikel terug waarin hun 13-jarige vriend destijds terugblikte op zijn eerste semester bij de jongverkenners. “Wim moet zijn periode bij de scouts zeer in zijn hart hebben gedragen. Wij doen dat ook. Nu zullen wij de verhalen blijven vertellen. Ze zullen ons helpen om het beeld van Wim levendig te houden. De voorbije dagen hebben we iets belangrijks geleerd: een jeugdvriendschap eindigt nooit, ook nu niet.”