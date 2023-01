Meisje (15) overleden en jongen (16) gewond in Hexham, derde tiener gearresteerd op verdenking van moord

De politie werd vrijdag kort na 17.10 uur gebeld na een melding van een jongen en een meisje in de wijk Priestpopple in het Britse Hexham. Een tiener is uiteindelijk gearresteerd op verdenking van moord nadat het 15-jarige meisje om het leven kwam.

lto Bron: The Independent, The Mirror

Zowel het meisje als de jongen werden nog naar het ziekenhuis gebracht nadat ze ernstige verwondingen opliepen die “aangebracht leken te zijn door een scherp voorwerp”. Het meisje van 15 overleed de avond zelf. De jongen had ernstige maar niet-levensbedreigende verwondingen.

“Beide families worden ondersteund in deze verwoestende tijden. Er is een onderzoek ingesteld en een 16-jarige jongen werd op verdenking van mishandeling en later op verdenking van moord gearresteerd. Hij blijft in voorlopige hechtenis”, vertelde de politie aan The Independent.

“Onze gedachten gaan uit naar alle dierbaren. We zijn vastbesloten uit te zoeken wat er precies gebeurd is en de betrokkenen voor het gerecht te brengen”, klinkt het.

Volgens de politie kenden de drie elkaar.