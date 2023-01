Vakantiewoning onbewoonbaar na brand: “Brand ontstond accidenteel”

Rond 22.00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor vlammen in het Noordzeepark Zeewind 2, in een vakantiewoning waar op dat moment niemand aanwezig was. Daar ging heel wat rookontwikkeling mee gepaard. “De brandweer had het vuur snel onder controle. De accidentele brand veroorzaakte aanzienlijke rook- en waterschade, waardoor de vakantiewoning onbewoonbaar is”, aldus Dennis Goes, woordvoerder van de lokale politie Bredene/De Haan.

Na een kwartiertje werk mocht de brandweer al beginnen met inpakken. De oorzaak van de brand ligt momenteel nog niet vast, al is er van kwaad opzet dus waarschijnlijk geen sprake.