En nog een naam op de shortlist: 37-jarige Domenico Tedesco in beeld als Belgisch bondscoach

Halverwege deze week lekten de namen van Joachim Löw (63), Mauricio Pochettino (51) en André Villas-Boas (45) uit. Andere namen waren toen nog niet bekend tot vanochtend een nieuwe naam aan de lijst werd toegevoegd: Domenico Tedesco, een universitair geschoold ingenieur, die afgestudeerd is in innovatiemanagement en kennis heeft van vijf talen.

De gesprekken zijn nog aan de gang want Tedesco is heel gewild. Ook clubteams - Nice is er zo eentje - trokken al aan zijn mouw. De taskforce van de voetbalbond die een nieuwe bondscoach en technisch directeur zoekt - CEO Peter Bossaert, bestuursleden Sven Jaecques en Pierre Locht en extern adviseur Bart Verhaeghe - houdt de lippen op elkaar. In de entourage van Tedesco klinkt het dat “de interesse van de voetbalbond als een compliment zou kunnen worden beschouwd”. Onze bronnen zijn formeel: hij staat wel degelijk op de shortlist.

Tedesco werd in september ontslagen bij RB Leipzig — © AFP

Laptoptrainer

Wie is Tedesco? De in Italië geboren Duitser heeft nooit op niveau gevoetbald en begon naar trainersnormen al op piepjonge leeftijd. Julian Nagelsmann, de huidige trainer van Bayern München en voordien succesvol met RB Leipzig, was zijn gezel op de trainerscursus. Tedesco was daar de primus, vóór Nagelsmann. Beide jonge coaches carpoolden vaak samen. Zo werd Tedesco de opvolger van Nagelsmann toen die bij Hoffenheim van de U19 naar het eerste elftal werd doorgeschoven.

Zijn eerste wapenfeit bij de senioren situeerde zich in de Tweede Bundesliga waar hij op 31-jarige leeftijd in 2017 Erzgebirge Aue van de degradatie moest redden. Net binnengekomen wist hij op een moeilijk moment de negatieve stemming in de selectie om te keren. Tedesco baarde opzien door zich vlak na de eerste kennismaking op zijn hotelkamer terug te trekken met zijn technische staf en tot diep in de nacht beelden van zijn ploeg te bekijken en mogelijke oplossingen te bedenken. Erzgebirge Aue redde zich door twintig punten in elf duels te pakken.

Als coach van Schalke 04 werd hij tweede maar kreeg zijn ontslag na een 7-0 nederlaag tegen Man City — © AP

Steil bergaf

Onder de indruk van die prestatie en van zijn eerder werk als jeugdtrainer van de U17 van Stuttgart haalde Schalke 04 hem naar Gelsenkirchen. Daar overkwam hem wat hem wel vaker overkomt: als een sneltrein starten om dan diep terug te vallen. In zijn eerste seizoen bij Schalke 04 werd hij tweede in de Bundesliga, na het ongenaakbare Bayern München. Het seizoen daarop draaide het niet en werd hij na een 7-0-nederlaag in de Champions League tegen Manchester City aan de deur gezet.

In maart 2019 ging hij aan de slag bij Spartak Moskou maar de corona-epidemie dwong hem ertoe om er in 2021 op te stappen, zeker toen RB Leipzig aanklopte om de ontslagen Jesse Marsch op te volgen. Tedesco deed het goed door de Duitse beker te pakken en vierde in de competitie te eindigen. Maar ook hier ging het dit seizoen steil bergaf en werd hij in september ontslagen. Sindsdien is hij op zoek naar werk. De Belgische voetbalbond komt dus in aanmerking om hem binnen te halen.