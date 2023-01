Voormalig NAVO-generaal Petr Pavel op weg naar winst bij Tsjechische presidentsverkiezingen

De voormalige NAVO-generaal Petr Pavel (61) is goed op weg om de volgende president van Tsjechië te worden. Met ongeveer 60 procent van de stemmen geteld, heeft hij een duidelijke voorsprong op oud-premier Andrej Babis (68). Pavel kreeg voorlopig 55 procent van de stemmen achter zijn naam, Babis 45 procent.

Pavel en Babis namen het vrijdag en zaterdag tegen elkaar op in de tweede stemronde van de verkiezingen. Ook in de peilingen lag Pavel de laatste weken duidelijk op kop.

De stembussen sloten zaterdag om 14 uur. De definitieve uitslag wordt in de loop van de middag verwacht. Met bijna 70 procent lag de opkomst voor de presidentsverkiezingen alvast hoog.

Het lijkt dus Pavel te zullen worden die in maart Milos Zeman mag opvolgen als staatshoofd. In Tsjechië heeft de president relatief weinig macht en moet hij vooral het land vertegenwoordigen, maar hij mag wel de regering en de rechters aan het grondwettelijk hof benoemen. Hij is ook opperbevelhebber van het leger.