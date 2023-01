‘Scorpion’, de speciale politie-eenheid die onder vuur ligt sinds de gewelddadige dood van Tyre Nichols

Na de dood van Tyre brak protest uit in de straten van Memphis. — © Getty Images via AFP

De speciale politie-eenheid Scorpion, anderhalf jaar geleden opgericht om de criminaliteit in de Amerikaanse stad Memphis terug te dringen, ligt zwaar onder vuur. Vijf agenten gingen hun boekje te buiten toen ze op 7 januari de 29-jarige Tyre Nichols afranselden bij een arrestatie. De man overleed drie dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De eenheid is voorlopig op non-actief gezet.

De advocaat van de familie van de overleden Tyre Nichols eist op de Amerikaanse zender CNN dat de Scorpion eenheid ontbonden wordt. De bewuste ‘special force’, voluit Street Crimes Operation to Restore Peace in our Neighborhoods, werd in de herfst van 2021 in het leven geroepen om de zware criminaliteit in Memphis een halt toe te roepen.

Datzelfde jaar werden in de op één na grootste stad van de zuidoostelijke Amerikaanse staat Tennessee, 346 zware misdrijven gepleegd waarbij telkens iemand het leven liet. De Scorpion Unit moest en zou erin slagen om de zware criminaliteitscijfers omlaag te krijgen. Desnoods met harde hand.

Met succes zo blijkt, want voor het eerst in vier jaar tijd nam het aantal moorden en geweldmisdrijven in Memphis af. Maar geheel onbesproken is de unit niet. In de korte periode dat de eenheid actief is, gingen al regelmatig stemmen op dat de agenten soms onnodig agressief zouden zijn.

Er kwam tevens kritiek op de anonieme politiewagens waarmee de agenten zich vaak verplaatsen zodat ze ‘vanuit het niets’ kunnen opduiken.

De zus van Tyre rouwt bij een foto van de man in het ziekenhuis waar hij aan zijn verwondingen overleed. — © AP

Politiecommissaris en verantwoordelijke voor Scorpion, Cerelyn Davis, maakt zich in Amerikaanse media nog sterk met de uitspraak dat haar team sinds de oprichting al 566 arrestaties verrichtte en tegelijk 250 wapens, 270 wagens en 100.000 aan cash geld in beslag nam. Of die tussentijdse balans voldoende zal zijn om de unit te laten overleven is nog maar de vraag.

Op non-actief gezet

De speciale eenheid werd na de dood van Nichols voorlopig op non-actief gezet. De vijf bewuste Scorpion agenten die de arrestatie deden kregen ondertussen hun ontslag. Reden: excessief geweld. Ze worden ook aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling en riskeren hiervoor celstraffen van 15 tot 60 jaar.

Op bodycambeelden die de politie recent vrijgaf, is te zien hoe de agenten Nichols te lijf gaan met een stroomstootwapen en afranselen nadat ze hem aan de kant zetten omwille van roekeloos rijgedrag. De hele arrestatie duurt ongeveer drie minuten waarbij ze Nichols tegen de grond werken. Uiteindelijk blijft de twintiger - vader van een zoontje- versuft liggen. Drie dagen later sterft hij aan zijn verwondingen.

De vijf agenten die Tyre toetakelden zijn inmiddels ontslagen. — © via REUTERS

“Tyre Nicholas was weerloos. Hij was een menselijke pi­ñata voor de politieagenten”, verklaarde advocaat Anwalt Romanucci. Hij bestempelde het gedrag van de politieagenten - ook allemaal zwart van huidskleur- als racistisch. Enkele dagen voordien zou een man volgens CNN door dezelfde unit ook hardhandig aangepakt zijn toen die op weg was met zijn wagen om pizza af te halen. Ze zouden zelfs een revolver tegen zijn hoofd gezet hebben.

Het is niet de eerste maal dat een politie-interventie in de Verenigde Staten een dodelijke afloop kent. Het bekendste recente voorbeeld is George Floyd, de man die in mei 2020 bij een politieactie in Minneapolis om het leven kwam. Het voorval leidde toen tot massaal protest van de ‘Black Lives Matters’-beweging.