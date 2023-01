Sluiswachter Kris Goossens vermist na nieuwjaarsreceptie, Antwerps havenbedrijf doet bezorgde oproep

Medewerker van Port of Antwerp-Bruges, Kris Goossens, is afgelopen nacht verdwenen na een nieuwjaarsreceptie. De man werd nog gezien in de buurt van nachtclub IKON aan Straatsburgdok, sindsdien ontbreekt elk spoor. Het Antwerps havenbedrijf doet via sociale media een bezorgde oproep.

Brug- en sluiswachter Kris Goossens vertrok vannacht rond 4.15 uur uit de Moose bar Antwerpen in het Kinepolis-complex richting Schoten, waar hij echter nooit is aangekomen. Goossens was die avond aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van Port of Antwerp-Bruges. De politie kon zijn stappen traceren tot aan IKON Antwerp, de voormalige Noxx aan het Straatsburgdok. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

De politie beschouwt zijn verdwijning als onrustwekkend, de familie van Kris Goossens maakt zich ernstig zorgen. Het Antwerps havenbedrijf deelt via sociale media een warme oproep naar getuigen. “Zag of hoorde u nog iets van Kris na 4.15 uur vannacht? Gelieve de politie te verwittigen op het nummer 0800/12.312. We hopen het beste voor hem en zijn familie”, aldus Port of Antwerp-Bruges in een post op Facebook.