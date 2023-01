Bekend café in Sint-Truiden moet de deuren ‘tijdelijk sluiten’ door mogelijk instortingsgevaar: “Ik zeg al jaren dat de vloer aan het inzakken is”

Truienser dan Café De Bron, een van de laatste volkscafés gelegen tussen de Grote Markt en Sint-Pieter, is haast ondenkbaar. Gouden Schoen Lon Polleunis legt er wekelijks zijn kaartje terwijl de veelal gepensioneerde Truienaren van binnen de wallen er de politiek bespreken. Maar dat café is nu, net als café De Melver, dicht wegens stabiliteitsproblemen. “De balken zijn rot en de vloer van het vergaderzaaltje op de eerste verdieping zakt in”, zegt eigenaar Ken Gysenbergs. “Na overleg met de expert en de architect hebben we samen met de brouwerij Alken-Maes besloten het café tijdelijk te sluiten. We gaan nu zo snel mogelijk een aantal werken doorvoeren om de veiligheid van onze klanten opnieuw te kunnen garanderen.”

Café De Bron hoopt medio februari weer open te gaan

Carnaval

“’De Bron’ is een pand van ons”, zegt Sebastiaan De Meester van brouwerij Alken-Maes. “Bij een laatste plaatsbezoek hebben we inderdaad vastgesteld dat de balken in het plafond rot zijn en dat er daardoor ernstige stabiliteitsproblemen ontstaan zijn. We hebben dan ook geen risico genomen en het café op 15 januari onmiddellijk laten sluiten. We gaan nu verstevigingswerken laten uitvoeren waardoor het café hopelijk in de tweede helft van februari weer open kan.” En daar is cafébaas Ken Gysenbergs zeker voor te vinden: “Want ik wil Carnaval Sint-Truiden, dat dit jaar op maandag 23 februari valt, liever niet missen.”