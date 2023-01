Robert Beijer, ex-rijkswachter gelinkt aan Bende van Nijvel, “ontvangt maandag of dinsdag Belgisch paspoort”

LEES OOK. Bende-verdachte van het eerste uur, die ooit een pistool verstopte in een pot spaghettisaus: dit moet je weten over Robert Beijer (+)

De naam van de Belgische ex-rijkswachter duikt regelmatig op in het dossier rond de Bende van Nijvel. Robert Beijer werd op 18 januari in Thailand gearresteerd. Terwijl een rogatoire commissie met Belgische speurders ter plaatse kwam in het kader van het Bendedossier, ontdekten de Thaise autoriteiten dat Beijer al twintig jaar illegaal op hun grondgebied verbleef. Ze arresteerden hem met het oog op uitzetting. De Belgische rechercheurs hebben in de woning van Beijer meerdere documenten in beslag genomen die nu onderzocht moeten worden.

Volgens de advocaat van Beijer, Pierre Chomé, zou het Belgische consulaat in Thailand hem een tijdelijk paspoort afleveren zodat hij naar België kon terugkeren. De afgifte van het document liep vertraging op. Inmiddels is zijn cliënt vrijgelaten en zou zijn paspoort hem maandag of dinsdag worden teruggegeven. Hij zal dan het vliegtuig naar België nemen, waar hij bij zijn familie zal verblijven. De onderzoeksrechter belast met het Bende-onderzoek zal hem vervolgens dagvaarden voor verhoor, aldus meester Chomé.

Volgens de krant La Dernière Heure leidt Robert Beijer in Patataya een riant bestaan. Hij bezit in de stad meerdere panden ter waarde van meer 5 miljoen euro.

Robert Beijer wordt verdacht van betrokkenheid bij de Bende van Nijvel. De ex-rijkswachter is nooit in verdenking gesteld en heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. In 1995 werd hij door het door het hof van assisen van Brussel veroordeeld tot 14 jaar cel voor een reeks misdaden in de jaren 1980. In december 1999 werd Beijer vrijgelaten, nadat hij meer dan de helft van zijn straf had uitgezeten. Daarop keerde hij terug naar Thailand.

De Bende van Nijvel maakte in de jaren 80 in totaal 28 doden bij verschillende gewelddadige overvallen in supermarkten.