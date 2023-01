Enkel de komende week: kinderen onder de 6 jaar mogen gratis binnen in zwembad Rozebroeken

Uitbater Lago slaat de handen in elkaar met de Gentse sportdienst voor een ‘week van de beweging’. Kinderen jonger dan zes jaar mogen van maandag 30 januari tot en met vrijdag 3 februari gratis binnen in het zwemparadijs van Rozebroeken.

Een kind jonger dan vier jaar betaalt normaal gezien 3,3 euro, een vijfjarige 10,9 euro. Maar een gezin dat deze week via internet een kaartje boekt, kan tot drie kinderen gratis meenemen. Ze moeten wel jonger zijn dan 6 jaar en worden begeleid door een volwassene. Die moet wel betalen.

Het doel? “Meer inzetten op (spelend) bewegen bij kinderen, want ‘meer sporten’ hoeft niet enkel een voornemen zijn bij volwassenen”, klinkt het. “Ook na school is het belangrijk om nog iets actief te doen in plaats van tv te kijken of te gamen.”

“Hoewel beperkt onderzoek is gedaan naar beweeggedrag van kinderen jonger dan 4 jaar, laten studies meestal zien dat meer bewegen en minder stilzitten samengaan met een betere gezondheid en gunstige ontwikkeling van jonge kinderen.”