Willebroek

Zaterdag, kort na de middag, is de rust weergekeerd in de Appeldonkstraat in Willebroek. Enkel het politielint waarmee woning nummer 102 verzegeld is, laat vermoeden dat de buurt aan een drama is ontsnapt nadat negen personen van een kroostrijk gezin moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis na een CO-vergiftiging.