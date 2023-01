BUNDESLIGA. Pijnlijke namiddag voor de Belgen: Lukebakio verliest Berlijnse derby, ook nederlaag voor Casteels en Bornauw

Geen goeie namiddag voor de Belgen in de Bundesliga. Dodi Lukebakio, Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Arne Engels gingen allemaal onderuit.

Hertha Berlin-Union Berlin 0-2

Hertha Berlijn heeft zaterdag op de achttiende speeldag van de Bundesliga in het zand gebeten tegen Union Berlijn in de stadsderby. Union triomfeerde met 0-2 in het Olympiastadion.

Danilho Doekhi (44.) bezorgde de uitploeg op slag van rust de voorsprong bij aartsrivaal Hertha. In de tweede helft verdubbelde Paul Seguin (67.) de marge. Dodi Lukebakio onderging van begin tot einde mee de wet van de sterkste.

© EPA-EFE

Werder Bremen-Wolfsburg 2-1

Tegelijkertijd heeft Wolfsburg, met Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw de hele match tussen de lijnen, geen vervolg kunnen breien aan zijn flitsende 6-0 en 0-5 zeges na de winterstop. Op het veld van Werder Bremen verloor het met 2-1, waarmee een reeks van zes opeenvolgende overwinningen in competitieverband gestuit werd. Niclas Füllkrug (24. en 77.) was de kwelduivel van dienst met twee doelpunten. De Wolven reageerden te laat via wisselspeler Kevin Paredes (90.).

Freiburg-Augsburg 3-1

Daarnaast kon Arne Engels zijn derde opeenvolgende basisplaats bij Augsburg niet opluisteren met puntengewin op bezoek bij Freiburg (3-1). Michael Gregoritsch (13.) en Lucas Holer (30.) troffen in de eerste helft raak namens de thuisploeg, Mergim Berisha (29.) prikte tussendoor tegen. Philippe Lienhart (85.) besliste het duel een handvol minuten voor het laatste fluitsignaal. Engels bleef andermaal 90 minuten staan.

Hertha Berlijn geraakt maar niet weg uit het degradatiemoeras. De hoofdstedelingen staan zeventiende en voorlaatste met 14 punten. Wolfsburg vat net onder de plaatsen voor de Europese tickets post op de zevende positie met 29 eenheden, terwijl Augsburg op de veertiende stek kampeert met 18 stuks.