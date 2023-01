Groen wil 300 euro per maand extra voor wie net buiten sociaal tarief valt: “De nood is hoog”

Op haar nieuwjaarsreceptie benadrukt Groen dat ze meer is dan een groene partij. Voorzitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji legden in hun toespraak de klemtoon op armoede en andere sociale thema’s, tegen de “verrechtsing” die zij vaststellen. Groen wil dat wie net buiten het sociaal tarief valt 300 euro netto per maand extra krijgt om onder meer de energiefactuur te betalen.

“Als de groenen besturen, dan besturen ze goed.” Dat zeiden de covoorzitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji op hun nieuwjaarsreceptie in Antwerpen. Ze benadrukten daarbij de groene accenten die de partij in het federaal regeringsbeleid heeft kunnen leggen, inclusief de “verstandige” keuze om twee kerncentrales langer open te houden. “Dat is niet wat we wilden, maar het is wel wat moet gebeuren.”

300 euro

Volgens Vaneeckhout en Naji heeft de federale Vivaldi-regering de voorbije jaren “crisis na crisis” opgevangen, maar is het nu tijd voor hervormingen. Daarbij leggen ze de nadruk op een sociaal beleid, bijvoorbeeld de verlening van het sociaal energietarief tot het einde van het jaar en een tegemoetkoming aan de mensen die net buiten dat tarief vallen, in de vorm van een belastingvermindering van 300 euro.

“De accijnshervorming moet er absoluut komen”, zei Nadia Naji, die daaraan toevoegde dat eerst het sociaal tarief verlengd moet worden. Vaneeckhout ging nog een stap verder en pleitte voor een belastinghervorming die, voor wie net buiten het sociaal tarief valt, 300 euro netto per maand moet opleveren. “Want de nood is hoog. Iedereen heeft recht op een warme thuis en een menswaardig inkomen”, aldus Vaneeckhout.

Belastinghervorming

Maar de partij bekijkt ook het bredere plaatje van de belastinghervorming, waarbij ze pleit voor een verschuiving van de belastingen naar de grote inkomens en hoge vermogens. “De 1 procent rijkste Belgen verdienen samen evenveel als 70 procent van de Belgen”, aldus Vaneeckhout. “Wij willen een eerlijke bijdrage van de sterkste schouders.”

Hij roept daarom op tot “een ommekeer”. “Partijen die al tientallen jaren aan de knoppen zitten hebben slechts een rimpeling veroorzaakt. Daarom deze oproep naar onze partners binnen Vivaldi: maak een keuze. Want armoede, dat is geen keuze.”

“Extreemrechtse ideeën”

De groene covoorzitters zetten zich daarbij scherp af tegenover die andere partijen: “Veel politici sluiten zich op in een permanente verkiezingsstrijd, en dan zal er niks veranderen.” Daarbij verwijzen ze onder meer naar het CD&V-voorstel om een examen in te voeren om Belg te worden en naar het Vooruit-idee om kinderen verplicht naar de kinderopvang te sturen. “Centrumpartijen – of ze zichzelf nu traditioneel, liberaal of socialistisch noemen – flirten steeds vaker met extreemrechtse ideeën of kopiëren die zelfs zonder enige aarzeling.”

Volgens Groen biedt zijzelf daartegen het alternatief. “Politiek wordt té veel bepaald door buikgevoel en likes”, aldus Naji. “Dat is een gevaarlijke voedingsbodem voor extreme partijen. En dat weet iedereen. Traditionele partijen durven precies geen moed meer te tonen en willen alleen maar gemakkelijk scoren. Terwijl het net nu belangrijk is om vast te houden aan je waarden.”

Het omgekeerde van wat volgens de groenen de Vlaamse regering-Jambon vandaag doet met de vele besparingen op de zorg en op de zwaksten. “Op deze manier brengt de Vlaamse regering de begroting in evenwicht, maar de samenleving uit evenwicht.”