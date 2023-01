Gilian (14) zakte in elkaar tijdens training en werd gered door alerte medespeler, nu maakt hij zijn comeback

“Het was op het einde van de training dat ik in elkaar zakte. Twee vrouwen hebben zich toen onmiddellijk over mij ontfermd”, vertelt Gilian over die bewuste avond in augustus 2022. “Eerst dachten ze dat ik gewoon flauwgevallen was, maar toen iemand opmerkte dat ik niet meer ademde realiseerden ze zich snel dat er iets veel ergers aan de hand was.”

De twee haalden er Jerôme Callebaut bij, een medespeler die even verderop op een andere terrein aan het voetballen was en een geneeskundestudent. Gilian had een hartstilstand, zo bleek. “Jerôme heeft de reanimatie toen onmiddellijk overgenomen en er ook het AED-toestel van de club bijgehaald. Hierdoor kon ik opnieuw ademen en was het ergste vermeden.”

Gilian speelde zaterdag zijn eerste wedstrijd sinds zijn hartstilstand in augustus — © Pieter De Valkenaere

Het was pas de dag erna in het universitair ziekenhuis in Gent dat Gilian zich realiseerde wat hem was overkomen. “Het besef dat ik een hartstilstand had gekregen kwam hard binnen, maar ik besefte tegelijk heel snel dat ik vooruit moest om terug de oude te worden”, aldus Gilian.

“De periode in het ziekenhuis was echt niet evident, maar na 12 dagen mocht ik terug naar huis en kon mijn herstel beginnen. Ik heb sindsdien een lange weg afgelegd, maar met resultaat. Naar school gaan, wandelen, lopen en voetballen uiteraard, alles lukt.”

Zaterdag speelde Gilian zijn eerste wedstrijd sinds de hartstilstand. “Ik draag wel een defibrillator voor in het geval ik opnieuw getroffen zou worden door een hartstilstand. Veel last heb ik daar niet van. Alhoewel, ik mag daardoor tijdens de kermis wel niet meer op de botsauto’s. (lacht) Het magnetische veld op die attractie zou de werking van de defibrillator in de war kunnen sturen.”

Met Tim Matthys op de foto tijdens het event van de Gouden Schoen, net zoals Gilian afkomstig uit Zottegem — © RR

Gilian ging tijdens het event van de Gouden Schoen maar al te graag op de foto met KAA Gent-spelers Hong en Tissoudali — © RR

Na zijn maandenlange herstel wachtte Gilian woensdag een hoofdrol tijdens de uitreiking van de Gouden Schoen. Hij mocht aanwezig zijn tijdens het event en haalde zelfs de liveuitzending.

“Ze hadden er bij VTM op voorhand niet veel over verteld”, vertelt Gilian over de bijzondere avond. “Alleen dat ze mijn verhaal wilden gebruiken tijdens de uitzending. Omdat ze eens een echt verhaal wilden brengen in plaats van de zoveelste geforceerde sketch.”

“Dat ik de live-uitzending zou halen en daarbovenop zelf een gouden schoen in ontvangst mocht nemen voor wat mij is overkomen, dat had ik uiteraard niet verwacht. Het was echt super. Dat ik ook heel wat spelers van KAA Gent heb ontmoet en ermee op de foto mocht maakte het helemaal af.”