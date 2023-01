Beer maakt 400 selfies met camera voor natuurobservatie

In een natuurpark in het Amerikaanse Boulder (Colorado) heeft een fotogenieke beer de schijnwerpers opgezocht met behulp van een camera die gebruikt wordt voor natuurobservatie. Van de 580 gemaakte foto’s die nacht waren er ruim 400 selfies van de beer.

De foto’s werden ontdekt door de boswachterij. Die had een door beweging geactiveerde camera opgehangen om het plaatselijke wild te fotograferen. Daarmee kunnen ze de dieren observeren waardoor ze kennis opdoen over hoe zij zich in de natuur gedragen.

“Het dier was nogal geïnteresseerd in onze camera en heeft honderden selfies genomen. We hebben er hard om gelachen”, aldus een woordvoerder.