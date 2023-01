Fans KV Oostende zetten protest tegen Amerikanen verder met opvallende spandoeken in Kortrijk: “KVO for sale”

Met bengaals vuur en een niet mis te verstane ‘KVO for sale’ werden de Amerikaanse aandeelhouders in het vizier genomen. KVO verkeert in acute degradatienood en dat zint de aanhang niet. De actie had alvast een beetje effect: net voor de rust lukte Bätzner de gelijkmaker.

