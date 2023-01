Lommel laat in eigen huis tegen Dender dure punten liggen na twee goals in slotfase

Lommel en Dender hebben zaterdag op de 20e speeldag van de Challenger Pro League elk een keer raak getroffen in de slotfase, met een 1-1 gelijkspel tot gevolg.

Agustin Anello (79.) forceerde een doorbraak namens de Limburgers, maar de tweede gele kaart van Zalan Vancsa gooide roet in het eten. Olivier Myny zorgde finaal voor een puntendeling.

Lommel is momenteel vierde in de tussenstand van de op een na hoogste Belgische afdeling met 31 punten. Dender palmt de negende positie in met 19 eenheden.