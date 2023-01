Jongen (12) verdwenen in Dilbeek

De politie, het parket van Halle-Vilvoorde en Child Focus hebben zaterdagavond een opsporingsbericht verstuurd over een twaalfjarige jongen die vrijdag verdween in Dilbeek. Aliakbar Zahediyan werd vrijdag rond 16 uur voor het laatst gezien in zijn woning in de Roomstraat in Dilbeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.