Donald Trump start campagne voor presidentsverkiezingen van 2024 en is “bozer dan ooit”

Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft zaterdag zijn campagne afgetrapt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 met optredens in de twee Amerikaanse staten New Hampshire en South Carolina. Trump zei bozer en toegewijder dan ooit te zijn.

Trump beweerde ook opnieuw de presidentsverkiezingen van 2020 gewonnen te hebben en benadrukte dat onder zijn leiding er nooit een Russische inval in Oekraïne geweest zou zijn.

New Hampshire en South Carolina behoren tot de staten die vroeg met de Republikeinse voorverkiezingen beginnen. Trump had zijn kandidatuur al in november bekendgemaakt. Tot dusver zijn nog geen Republikeinse tegenkandidaten opgestaan. Toch zouden een aantal Republikeinen ambities daartoe hebben, onder wie de gouverneur van Florida Ron DeSantis, Trumps voormalige vicepresident Mike Pence en zijn voormalige minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Als hij zou meedoen, zou DeSantis volgens de peilingen de naaste concurrent van Trump kunnen worden.