Aanval met drones op munitiefabriek in Iran

In het centrum van Iran is tijdens de nacht van zaterdag op zondag een munitiefabriek door meerdere drones aangevallen. Dat heeft het staatspersagentschap Irna bericht.

Iran zegt dat het de aanval wist af te slaan, al werd wel melding gemaakt van een explosie. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Irna maakt gewag van kleine schade aan het dak van het complex.

Op hetzelfde moment woedde in het noordwesten van Iran ook een grote brand bij een olieverwerkingsfabriek. Tientallen brandweerlui bekampten in de nacht de brand niet ver van provinciehoofdstad Tabris. De oorzaak van de brand is volgens Iraanse media nog onduidelijk. Zeker één arbeider raakte gewond. De brand was zo hevig dat ook een brandweerauto in de vlammenzee opging.