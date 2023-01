Amerikaanse politie-eenheid ‘Scorpion’ opgeheven na dodelijke arrestatie van Tyre Nichols

Op meerdere plaatsen in de VS braken er protesten uit na de dood van Tyre Nichols. — © EPA-EFE

‘Scorpion’, de speciale politie-eenheid die anderhalf jaar geleden in het leven werd geroepen om de zware criminaliteit in de Amerikaanse stad Memphis aan te pakken, is alweer ontbonden. Enkele leden van de eenheid waren eerder deze maand betrokken bij de dood van Tyre Nichols (29).

‘Scorpion’ staat voor ‘Street Crimes Operation to Restore Peace In Our Neighborhoods’, ofwel ‘Operatie tegen straatcriminaliteit om de vrede in onze buurten te herstellen’. Het ging om een eenheid van 50 agenten die nog maar goed anderhalf jaar geleden werd opgericht in Memphis, maar nu dus al opnieuw wordt opgeheven. Die beslissing kwam er na de dood van Tyre Nichols, een 29-jarige man die eerder deze maand overleed na zwaar te zijn afgeranseld door enkele agenten tijdens zijn arrestatie.

“Het is in het belang van iedereen om de eenheid permanent te deactiveren”, zo meldt de politie van Memphis in een statement. “Hoewel de gruwelijke acties van enkelingen een schaduw van schande werpen over heel Scorpion, is het absoluut noodzakelijk dat wij proactief actie ondernemen in het genezingsproces voor alle getroffenen.”

De nabestaanden van Tyre Nichols verwelkomde het besluit en noemden het - bij monde van hun advocaten - “zowel passend als evenredig met de tragische dood van Tyre en ook een fatsoenlijk en rechtvaardig besluit voor alle inwoners van Memphis”.

De vijf betrokken agenten werden vorige week al ontslagen en afgelopen donderdag in hechtenis genomen. Ze worden alle vijf beschuldigd van doodslag, zware mishandeling, zware ontvoering, officieel wangedrag en onderdrukking. Volgens de gevangenisgegevens zouden vier van hen vrijdagochtend alweer op borg zijn vrijgekomen.