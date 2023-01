Ongeval in de Dronckaertstraat in Lauwe, man ramt paal, twee auto’s en gevel. — © Het Nieuwsblad, djr

Lauwe

Bewoners van de Dronckaertstraat in Lauwe werden zondagmorgen iets na 4 uur opgeschrikt door een hevige knal. Een man was in slaap gevallen en ramde daarna een elektriciteitspaal en twee wagens. Een van de geparkeerde auto’s boorde zich zo door de gevel van een woning. “Ik dacht dat het een ontploffing was”, vertelt Marie-Christine.