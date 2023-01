Brits premier Rishi Sunak ontslaat voorzitter van eigen Conservatieve partij wegens belastingperikelen

De Britse premier Rishi Sunak heeft Nadhim Zahawi, de voorzitter van zijn eigen Conservatieve partij, ontslagen. Zahawi was in nauwe schoentjes terechtgekomen door belastingperikelen.

Sunak had sir Laurie Magnus, zijn zogenaamde ‘onafhankelijk adviseur voor ministeriële belangen’ of ethisch adviseur zeg maar, opgedragen te onderzoeken of Zahawi als lid van de ministerraad de ministeriële code heeft geschonden door een minnelijke schikking te betalen aan de Britse belastingdienst in een geschil over meerdere miljoenen Britse pond.

Downing Street 10 laat in een zondag gepubliceerde brief weten dat uit de resultaten van dat onderzoek duidelijk is gebleken dat er sprake is van een “ernstige inbreuk” van de ministeriële code.

De feiten waardoor Zahawi en bij uitbreiding de hele Britse regering de voorbije dagen steeds meer in verlegenheid kwamen, deden zich voor in 2022, toen Zahawi kortstondig minister van Financiën was onder Boris Johnson. Sinds het aantreden van Sunak was hij partijvoorzitter van de Conservatieven en minister zonder portefeuille.

Toen Sunak vorig jaar Brits eerste minister werd, had hij van integriteit, professionalisme en verantwoordelijkheid een van de speerpunten van zijn regering gemaakt.