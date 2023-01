China beëindigt vergeldingsmaatregel: weer visa voor Japanners

China gaat weer visa verstrekken aan Japanners. De afgifte werd ruim twee weken geleden stopgezet vanwege de Japanse coronamaatregelen voor reizigers uit China, waar in de afgelopen paar maanden veel mensen besmet zijn geraakt.

Het besluit werd door de Chinese ambassade in Japan meegedeeld via de chatapp WeChat. Er werd geen reden genoemd. De vergeldingsmaatregel kwam nadat Japan had besloten om van inkomende reizigers uit China zowel voor als na de vlucht een coronatest te eisen.

Peking hekelt dat landen reizigers uit China inreisbeperkingen hebben opgelegd en waarschuwde eerder voor tegenmaatregelen. Tot dusver kregen alleen Japan en Zuid-Korea met vergeldingsacties te maken. De afgifte van visa aan Zuid-Koreanen is nog steeds opgeschort.