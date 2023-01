N-VA hekelt tweetalige reclamefolder voor nieuw sportcentrum: “Gebrek aan respect”

Dat deze tweetalige brochure bij de Zaventemmenaars in de bus viel, vindt N-VA een gebrek aan respect. — © IF

N-VA Zaventem is verontwaardigd over een tweetalige reclamefolder die verspreid is door David Lloyd. Daarin stelt het bedrijf zijn nieuwe sportcentrum in Sterrebeek voor in het Nederlands én het Frans. “Een gebrek aan respect voor het Vlaams karakter van Zaventem”, vindt N-VA.

Het nieuwe sport- en vrijetijdscentrum van David Lloyd op het terrein van de vroegere hippodroom van Sterrebeek, zal bestaan uit onder meer zwembaden, fitness, wellness en ook tennis- en padelvelden. De opening is gepland voor september of oktober.

Vrees gegrond

De tweetalige promotiecampagne in het Nederlands én het Frans is echter in het verkeerde keelgat geschoten bij N-VA Zaventem. De voorbije weken belandden reclamefolders in de brievenbussen in Zaventem en ook in buurgemeenten Tervuren en Kortenberg.

N-VA-fractieleider Erik Rennen vindt dat niet kunnen. “Dit is een manifest gebrek aan respect voor de bevolking en voor het Vlaamse karakter van onze gemeente. In 2020 hadden we hiervoor al gewaarschuwd en onze vrees bleek dus gegrond. Je kan er ook vanop aan dat daar na een tijd voornamelijk in het Frans gecommuniceerd zal worden.”

“Fout gemaakt”

Stéphane Rutté, directeur van David Lloyd België, toont begrip al wijst hij er wel op dat het bedrijf al zijn klanten wil kunnen aanspreken. “Ik begrijp de gevoeligheid”, reageert hij. “Dit had niet op deze manier mogen gebeuren. Er is een fout gemaakt. We zullen hier in de toekomst meer op letten en het Nederlands zal op de eerste plaats komen. Maar we mikken op een internationaal publiek. Onze communicatie zal dus naast het Nederlands ook in het Frans en Engels gevoerd worden.”

Schepen van Vlaams karakter Alihsan Ozkan (Open VLD) gaat contact opnemen met David Lloyd. “Ik maak hen graag attent op het feit dat onze gemeente in Vlaanderen ligt en het Nederlands hier de enige officiële taal is. Wettelijk gezien kunnen we ondernemingen echter niet verplichten om enkel voor Nederlandstalige publiciteit te opteren.”